Sarri: “La Lazio ha fatto una grandissima stagione. Onorerò il contratto” (Di domenica 19 luglio 2020) L’allenatore della Juventus Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia di Juventus- Lazio. La gara, in programma domani sera alle 21,45 all’Allian Stadium non ha più il sapore della lotta allo scudetto ma resta una sfida molto importante per entrambe le compagini: “La Lazio ha fatto una grandissima stagione, ha dimostrato di essere una grande squadra. Nella partita singola puoi trovare le difficoltà di una grande squadra, è una squadra contro cui abbiamo sempre fatto fatica. È una partita la cui difficoltà si commenta da sola. È una squadra forte contro cui noi abbiamo sempre fatto fatica”. L’idea del tridente pesante è stato accantonato: ... Leggi su alfredopedulla

