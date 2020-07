Sarri Juventus, bordata al Napoli e rivelazione sul futuro (Di domenica 19 luglio 2020) Sarri Juventus – Il tecnico bianconero ha anticipato il match di domani contro sera contro la Lazio in programma allo Stadium. Davanti ai giornalisti sono state dichiarate anche frasi molto trasparenti sul discorso legato al suo futuro. Le indiscrezioni degli ultimi giorni hanno addirittura anticipato un clamoroso addio in caso di sconfitta contro la squadra di Simone Inzaghi. Juventus: l’intervento di Sarri sul futuro “Io ho un contratto e voglio onorarlo a tutti i costi. Il mio futuro è domani e qui bisogna pensare alle prossime partite e non hai prossimi 12 mesi. Noi dobbiamo essere con la testa alla Lazio, il resto sono conseguenze. Al Chelsea la situazione era diversa. Mi piaceva moltissimo la Premier League ma ho sempre avuto il desiderio ... Leggi su juvedipendenza

juventusfc : «Nella testa solo la Lazio». Le parole della vigilia di Mister Sarri ???? - juventusfc : Al via l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #JuveLazio! LIVE qui ?????… - juventusfc : Era l'ultima risposta di Mister #Sarri. A breve su Sito e App Juventus il report. Il video integrale (Only for P… - RaiSport : ?? Domani sera #Juventus - #Lazio Le parole di #Sarri e #Inzaghi ?? - skillandbet : ???? #Pronostici Juventus - Lazio ? ? #Scommesse Vincenti ?? Probabili Formazioni ? Confronto Quote ?? Bonus Senza De… -