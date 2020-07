Sanremo 2021, regole nuove alle votazioni: la richiesta ad Amadeus (Di domenica 19 luglio 2020) Con l’annuncio ufficiale di direttore artistico e presentatori, arrivato al termine di un periodo di negoziazioni in realtà ben noto alla stampa da tempo, Sanremo 2021 può iniziare a discutere del sempiterno problema del regolamento. Il format ideale della nuova edizione sarebbe già stato pianificato da Amadeus stesso lo scorso giugno, ma sembra che la possibilità si stravolgere il sistema di votazione si stia facendo largo in queste ore. L’iniziativa sarebbe partita dalla Fimi, la potentissima associazione dei produttori, che avrebbe già contattato il Direttore avviando un dialogo in merito. Nuovi tagli dei voti, spazio alla stampa di settore ai danni dei professionisti: la richiesta Fimi per rivedere ancora le regole di Sanremo ... Leggi su velvetgossip

Vitellozzo : Vincerebbe Sanremo 2021 già alla prima serata - GiovanniVerdoli : RT @AllMusicItalia: Amadeus e @Fiorello si preparano a @SanremoRai 2021. Il più difficile di sempre, un festival che dovrà realmente metter… - TommyTommy80 : RT @IlContiAndrea: Perché #Sanremo è Sanremo. @FIMI_IT propone di far votare solo la Critica musicale, perplessi @pmi_it e il “costituziona… - meta_ne_zemer : RT @AllMusicItalia: Amadeus e @Fiorello si preparano a @SanremoRai 2021. Il più difficile di sempre, un festival che dovrà realmente metter… - nonsoloelena : RT @olivefritte: Voglio il pagante a Sanremo 2021 -