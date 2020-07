San Salvatore Telesino, Abitabile: “Puc, a che gioco state giocando?” (Di domenica 19 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSan Salvatore Telesino (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Consigliere Comunale di minoranza di San Salvatore Telesino Alfonso Abitabile. “A San Salvatore sono mesi che non si fa politica. Magari non ne avranno il tempo.Non danno segnali di vita, se non per la chiacchierata denigratoria e dal sapore elettorale spiegata nei bar, dove cercano di marcare il territorio.L’Amministrazione è impegnata ad arrivare a fine mese, per battere cassa. Nel periodo più buio dell’ultimo cinquantennio non c’è stata una sola manifestazione di solidarietà, di vicinanza e spirito d’iniziativa. Tutto ciò non mi sorprende. Affannata nel raggirare e soffocare il malcontento, l’amministrazione ... Leggi su anteprima24

