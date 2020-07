Sampdoria, Ranieri: «Manca un punto alla salvezza» (Di domenica 19 luglio 2020) Claudio Ranieri ha commentato la vittoria ottenuta contro il Parma: le dichiarazioni dell’allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il successo conquistato contro il Parma. PRESTAZIONE – «Sono stati tre i fattori determinanti in questa partia. Primo, il Parma ha iniziato meglio di noi, si trovavano a memoria, giocavano a due scambi, veloci. Due, non avevamo mai giocato alle 17.15, orario complicato. Tre, il campo non era bagnato, la palla non scorreva, ci trovavamo a cadere sopra alla palla. Ci è servito un tempo per carburare. Se tu non hai la concentrazione non la recuperi tra un tempo e l’altro, i ragazzi erano determinati e lo hanno dimostrato nel ... Leggi su calcionews24

