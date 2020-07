Salvini tenta di cambiare le carte: 'Orbán è dalla parte dell'Italia, Conte no' (Di domenica 19 luglio 2020) Matteo Salvini ha fatto sapere di avcer ricevuto un sms dal premier ungherese Orban e ha dichiarato che "Orban è con l'Italia, gli amici di Conte e del Pd no". Salvini ricorda poi come "il primo ... Leggi su globalist

CatiayToby : RT @janavel7: Gente che va a Mosca a trattare tangenti sul gas. Gente che tenta di fuggire in Brasile con fondi neri. Gente che nasconde mi… - RinaldinMartino : RT @janavel7: Gente che va a Mosca a trattare tangenti sul gas. Gente che tenta di fuggire in Brasile con fondi neri. Gente che nasconde mi… - Antifas46115806 : RT @janavel7: Gente che va a Mosca a trattare tangenti sul gas. Gente che tenta di fuggire in Brasile con fondi neri. Gente che nasconde mi… - spincatia : Autostrade, Alessandro Di Battista tenta di salvare la faccia la M5s: 'Salvini dice che siamo vomitevoli? Persona f… - Heavyale : RT @janavel7: Gente che va a Mosca a trattare tangenti sul gas. Gente che tenta di fuggire in Brasile con fondi neri. Gente che nasconde mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini tenta Salvini tenta di cambiare le carte: "Orbán è dalla parte dell'Italia, Conte no" Globalist.it Salvini tenta di cambiare le carte: "Orbán è dalla parte dell'Italia, Conte no"

Matteo Salvini ha fatto sapere di avcer ricevuto un sms dal premier ungherese Orban e ha dichiarato che "Orban è con l'Italia, gli amici di Conte e del Pd no". Salvini ricorda poi come "il primo minis ...

Il centrodestra vola al 49.2%. E la Meloni super i 5 stelle

È una corsasostenuta, quella di Giorgia Meloni. Un boom di consensi che si è sviluppato attraverso progressi costanti, distribuiti attraverso 12 mesi. In un anno Fratelli d'Italia ha guadagnato quasi ...

Matteo Salvini ha fatto sapere di avcer ricevuto un sms dal premier ungherese Orban e ha dichiarato che "Orban è con l'Italia, gli amici di Conte e del Pd no". Salvini ricorda poi come "il primo minis ...È una corsasostenuta, quella di Giorgia Meloni. Un boom di consensi che si è sviluppato attraverso progressi costanti, distribuiti attraverso 12 mesi. In un anno Fratelli d'Italia ha guadagnato quasi ...