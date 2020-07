Salvini ricorda Giulia Maria Crespi, ma lei si era vergognata di essere italiana dopo gli sgomberi voluti dal leghista (Di domenica 19 luglio 2020) Giulia Maria Crespi ha dato tanto all’Italia e, come spesso capita in queste occasioni, tutto quel che ha fatto per il nostro Paese è stato ripagato da una politica che è andata in direzione opposta rispetto ai suoi insegnamenti. Oggi a Milano si è spenta la fondatrice del Fai, una donna che ha dedicato la sua vita all’attenzione e alla tutela del patrimonio ambientale italiano. E se il nostro Paese ha sempre faticato a inseguire una linea comune sul tema dell’Ambiente, anche gli altri insegnamenti sono stati vani. LEGGI ANCHE > Addio a Giulia Maria Crespi, fondatrice del Fondo Ambiente Italiano Era il 25 gennaio del 2019, quando Giulia Maria Crespi rilasciò un’intervista ad ... Leggi su giornalettismo

Capezzone : Su @atlanticomag dibattito sull’evocazione di Berlinguer (2): @DanieleMeloni80 spiega il senso delle parole di Salv… - mauro52lenzi1 : @BelpietroTweet Chissà che risultati avrebbero portato il trio lescano a Bruxelles! Ma nessuno si ricorda delle fig… - dar_riee : #Salvini ricorda #Borsellino, pieno di soldi pubblici detratti agli italiani. #PaoloBorsellino #pernondimenticare… - PoliticaNewsNow : Matteo Salvini ricorda Paolo Borsellino: 'Eroi italiani la cui memoria...' - marcoboy81 : RT @alfonsoliguor11: Si ricorda alla simpatica @claudiafusani che in Olanda non governano 'gli amici di Salvini', ma gli amici del PD e del… -