Salvini in Puglia contestato a Martina Franca, Gallipoli e Ceglie Messapica. E dal palco replica: “Siete quattro sfigati figli di papà” (Di domenica 19 luglio 2020) Matteo Salvini è in Puglia per il suo ultimo giorno di tour elettorale nella regione. Nelle varie città in cui ha fatto tappa, il leader della Lega ha sempre trovato gruppi di contestatori che hanno accompagnato i suoi comizi con fischi e cori. È successo ieri a Martina Franca e a Gallipoli e stamattina a Ceglie Messapica. L’ex ministro dell’Interno ha sempre risposto a chi lo stava criticando, dal palco, col microfono in mano: “Siete quattro sfigati, figli di papà. Ecco perché è importante l’educazione civica nelle scuole: per non crescere come loro”. A Martina Franca, invece, si ... Leggi su ilfattoquotidiano

