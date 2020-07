Salvatore Tavano porta in trionfo la nuova CUPRA (Di domenica 19 luglio 2020) Il TCR Italy Touring Car Championship ha debuttato sul circuito del Mugello con una gara incandescente, conclusa con la vittoria del campione in carica Salvatore Tavano, bravo a portare in trionfo la ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

autosprint : Salvatore Tavano porta in trionfo la nuova #CUPRA ?? - forix : TCR Italy, Mugello/1, race: Salvatore Tavano (Girasole, Cupra TCR/SEAT), 28'12.853, 156.155 km/h - RacingFede : Salvatore Tavano e la Scuderia del Girasole regalano la vittoria alla nuova @Cupraracing León Competición al debutt… - forix : TCR Italy, Mugello/1, starting grid: Eric Brigliadori (BF Motorsport), Marco Pellegrini (Target Racing Srl), Salvatore Tavano (Girasole) - antonioeliam : RT @Autoprove: ???? #Cupra punta alla riconferma nel #TCRItaly 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Salvatore Tavano Salvatore Tavano porta in trionfo la nuova CUPRA Autosprint.it Salvatore Tavano porta in trionfo la nuova CUPRA

Il TCR Italy Touring Car Championship ha debuttato sul circuito del Mugello con una gara incandescente, conclusa con la vittoria del campione in carica Salvatore Tavano, bravo a portare in trionfo la ...

Cupra Leon Competicion 2020: debutto al Mugello nel Tcr Italia

Per la Cupra Leon è arrivato il momento del debutto in pista della versione da gara, la Leon Competicion. Le due vetture sono impegnate in questo fine settimana al Mugello, in occasione del primo roun ...

Il TCR Italy Touring Car Championship ha debuttato sul circuito del Mugello con una gara incandescente, conclusa con la vittoria del campione in carica Salvatore Tavano, bravo a portare in trionfo la ...Per la Cupra Leon è arrivato il momento del debutto in pista della versione da gara, la Leon Competicion. Le due vetture sono impegnate in questo fine settimana al Mugello, in occasione del primo roun ...