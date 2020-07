Salernitana-Empoli: le probabili formazioni e dove vederla in tv (Di domenica 19 luglio 2020) Per la trentaseiesima giornata di Serie B, Salernitana ed Empoli si sfidano venerdi 24 luglio all’Arechi per conquistare un posto nei playoff. Per entrambe sarà obbligatorio vincere, soprattutto per i toscani, attualmente decimi in classifica e distanziati di tre punti dai granata, e dunque fuori dalla zona playoff. Qui Salernitana Ventura perde Lombardi per infortunio ma recupera Dzczek che tornerà in mediana con Akpa Akpro e Di Tacchio, mentre Cicerelli e Lopez saranno gli esterni. In difesa, davanti a Micai, agiranno Aya, Migliorini e Jarozinskj. In attacco, Djuric e Gondo. Qui Empoli Mister Boscaglia dovrà rinunciare agli squalificati Fiamozzi ed Henderson. Sarà 4-3-3 con Brignoli in porta, Fantacci, Romagnoli, Balkovec e Maietta in difesa. A centrocampo, Zurkowski, ... Leggi su sport.periodicodaily

"Sulla giostra playoff col sogno quinto posto. Frosinone e Cittadella sconfitte e in crisi, la Salernitana può scalare posizioni ma perde Lombardi. Ventura scommette su Cicerelli e recupera i due pola ...

