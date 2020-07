Rover - Le inglesi pop che piacevano agli italiani FOTO GALLERY (Di domenica 19 luglio 2020) A metà degli anni 90, quando la Rover è ormai nel pieno controllo della BMW, in Italia e nel resto dEuropa le vendite della Casa britannica fanno registrare crescite percentuali davvero invidiabili, come riportiamo su Quattroruote di dicembre del 1995, commentando le prime immagini della nuova 200. Una vettura, questultima, nata per piacere agli inglesi. Tuttavia, per qualche ragione, il mercato interno, quello fondamentale, non dà i risultati sperati.Gli ultimi anni. Eppure, è proprio quello il periodo in cui la Casa celebra i suoi record produttivi: tra il 1989 e il 2000, cioè da quando nasce il gruppo Rover a quando viene scorporato, vengono infatti piazzati poco meno di tre milioni di esemplari, su circa cinque milioni di auto prodotte nella storia del marchio. Allepoca, purtroppo, ... Leggi su quattroruote

quattroruote : #Rover, le inglesi pop che piacevano agli italiani: ripecorriamone la storia con la nostra Foto gallery -->… -

Ultime Notizie dalla rete : Rover inglesi Gli ultimi anni della Rover: la Foto Gallery Quattroruote Una Land Rover Defender per la Croce Rossa

Land Rover rafforza ulteriormente il suo legame con la Croce Rossa Italiana, consegnando uno dei primi esemplari giunti in Italia della nuova generazione di Defender, l’iconico fuoristrada del marchi ...

Jaguar Land Rover Ingenium, un motore da record

Dovevano essere il cuore di una strategia ben precisa, volta a migliorare l’efficienza e a ridurre le emissioni inquinanti, e così è stato. I numeri sorridono al gruppo Jaguar Land Rover, che in quest ...

Land Rover rafforza ulteriormente il suo legame con la Croce Rossa Italiana, consegnando uno dei primi esemplari giunti in Italia della nuova generazione di Defender, l’iconico fuoristrada del marchi ...Dovevano essere il cuore di una strategia ben precisa, volta a migliorare l’efficienza e a ridurre le emissioni inquinanti, e così è stato. I numeri sorridono al gruppo Jaguar Land Rover, che in quest ...