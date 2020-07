Romina Power piange il passato con Taryn attraverso un post su Instagram (Di domenica 19 luglio 2020) Romina Power, il passato con Taryn ricordato continuamente attraverso i post pubblicati su Instagram. Lei adesso ha bisogno di tranquillità. Romina Power soffre ancora molto per la morte della sorella Taryn, e non ha paura di mostrare la sua tristezza e malinconia sui social. Da quando ha saputo della scomparsa della sorella, Romina non ha … L'articolo Romina Power piange il passato con Taryn attraverso un post su Instagram è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

