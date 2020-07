Roma, lo hanno chiuso nel sacco dell’immondizia e buttato tra i rifiuti. Ora il cagnolino cerca casa (Di domenica 19 luglio 2020) E’ stato messo in una busta dei rifiuti e poi gettato tra i cassonetti strapieni. Ma lui,un cagnolino anziano, con tutte le forze ha bucato il sacchetto dove era stato rinchiuso e ha iniziato ad abbaiare così tanto da attirare l’attenzione di una coppia. E’ successo venerdì scorso a Roma, in zona San Basilio. Il piccolo è stato immediatamente soccorso e portato al canile della Muratella per i controlli veterinari. Ora questo cane bellissimo sta cercando una famiglia che sia in grado di dargli tutto l’affetto e il calore di cui ha bisogno. Attualmente il cagnolino, che pesa 4,9 Kg, è a casa di una volontaria dell’associazione Animalisti – Italiani- sede Roma, ma cerca ... Leggi su ilcorrieredellacitta

