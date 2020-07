Roma – Inter – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali (Di domenica 19 luglio 2020) Tra poche ore avrà inizio l’Interessante match tra Roma e Inter allo stadio Olimpico di Roma, incontro valevole per la 34esima giornata di Serie A. La partita, molto importante per ambo le Formazioni, avrà inizio oggi 19 luglio alle ore 21.45. Roma – Inter – Ultime dai campi La Roma non dovrebbe operare molti cambi rispetto alla formazione uscita vittoriosa contro il Verona: difesa a tre con Ibanez, Mancini e Kolarov a fare il difensore mancino, con Bruno Peres e Spinazzola sugli esterni. Batllottagio Diawara-Veretout, mentre davanti sicuro Dzeko, e Mkhitaryan assieme a Pellegrini alle sue spalle. L’Inter potrebbe risparmiare di nuovo la ... Leggi su giornal

AntoVitiello : ?Rotondo 5-1 per il #Milan contro il #Bologna, media di oltre 3 gol a partita negli ultimi 8 match. Milan in pressi… - OfficialASRoma : A febbraio la squadra faceva una sorpresa a una tifosa giallorossa, grazie a una lettera inviata dal nipotino a Rom… - MarioGiunta : Roma, Zaniolo salta la sfida con l’Inter. Problema al polpaccio! ???? @SkySport #SkyFantaShow - forzaroma : #RomaInter, le formazioni, diretta e risultato in tempo reale #ASRoma - dperezdeportes : RT @JefersonNarvae7: Inter Roma Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Inter La top 5 di Roma Inter Official Site Fantacalcio, si ferma Zaniolo: polpaccio fuori uso, out per Roma-Inter

La defezione di Zaniolo è stata confermata dall’esito degli esami strumentali: l’azzurro non sarà della partita. Certamente non una buona notizia per i fantallenatori che avevano appena festeggiato il ...

Roma-Inter, dalle 21.45 La Diretta le probabili formazioni: dubbio Diawara-Cristante

La sfida tra Roma ed Inter conclude il programma domenicale della 34esima giornata di serie A. I capitolini, che vengono dalla vittoria sul Verona per 2-1, occupano al momento la quinta posizione in c ...

La defezione di Zaniolo è stata confermata dall’esito degli esami strumentali: l’azzurro non sarà della partita. Certamente non una buona notizia per i fantallenatori che avevano appena festeggiato il ...La sfida tra Roma ed Inter conclude il programma domenicale della 34esima giornata di serie A. I capitolini, che vengono dalla vittoria sul Verona per 2-1, occupano al momento la quinta posizione in c ...