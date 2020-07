Roma-Inter oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2019/2020 (Di domenica 19 luglio 2020) Roma ed Inter si sfidano nel posticipo domenicale della 34° giornata di Serie A 2019/2020. All’Olimpico i giallorossi proveranno a giocare uno sgambetto ai nerazzurri dando uno sguardo alla zona Champions League che è però lontana 12 punti. I nerazzurri invece vogliono tenersi vivi nella corsa scudetto e anche loro rivolgeranno l’occhio al posticipo tra Juventus e Lazio. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A, canale adibito anche alla trasmissione streaming sulla piattaforma di Sky Go. Leggi su sportface

