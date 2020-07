Roma-Inter, furia Conte: “Calendario folle, schiaffi solo alla mia squadra. Contatto Kolarov-Lautaro? Ho la mia idea, l’arbitro…” (Di lunedì 20 luglio 2020) L'Inter matura un solo punto all'Olimpico.2-2: è questo il risultato della sfida tra Roma e Inter, andata in scena questa sera nell'impianto sportivo giallorosso. Ad andare in gol de Vrij, Spinazzola, Mkhitaryan e Lukaku. Risultato deludente che non acContenta nessuna delle due compagini: costretta a dividere la posta in palio. Lo sa bene Antonio Conte, espressosi così ai microfoni di "Sky Sport" al termine della sfida dell'Olimpico."Parliamo di una squadra che secondo me sta facendo delle ottime cose. Al di là del secondo posto, se vai a vedere le reti segnate e i gol subiti, considerando che sei in Champions con quattordici punti di distacco dalla quinta. Non dimentichiamo che la Roma era partita con gli ... Leggi su mediagol

