Roma: finta Associazione Culturale per nascondere la discoteca. Assembramenti e tutti senza mascherina, scatta la chiusura (Di domenica 19 luglio 2020) Personale della Polizia di Stato della Questura di Roma – Divisione Polizia Amministrativa e Sociale – ha proceduto alla chiusura di un’Associazione Culturale in via del Mandrione per inottemperanza ai protocolli COVID 19, che impongono il divieto di esercizio alle discoteche al chiuso. Roma, finta Associazione Culturale per nascondere la discoteca Nella circostanza sono state trovate a ballare circa 80 persone assembrate, prive di mascherina e senza rispettare la distanza di 2 metri prevista dallo specifico protocollo. Inoltre non era stato designato nessun addetto alla sorveglianza che facesse rispettare il distanziamento ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Personale della Polizia di Stato della Questura di Roma – Divisione Polizia Amministrativa e Sociale – ha proceduto alla chiusura di un’associazione culturale in via del Mandrione per inottemperanza ...

