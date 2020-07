Roma, blitz della polizia contro lo spaccio: otto in manette (Di domenica 19 luglio 2020) otto spacciatori, tra cui una donna, sono stati arrestati e 1 denunciato nelle ultime ore a Roma dalla polizia, che ha sequestrato più di 1 chilo di marijuana, 600 grammi di hashish, 100 grammi di ... Leggi su leggo

Sequestrati più di 1 Kg di marijuana, 600 grammi di hashish, 100 grammi di cocaina, shaboo e 2500 euro in contanti. E' il risultato del blitz contro lo spaccio della Polizia di Stato. Arrestato “corri ...

