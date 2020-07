Rogo alla cattedrale di Nantes: fermato un volontario 39enne (Di domenica 19 luglio 2020) La polizia francese ha fermato un volontario 39enne sospettato di essere l’autore del Rogo che ha coinvolto la cattedrale di Nantes La polizia francese avrebbe già un sospettato per l’incendio alla cattedrale gotica di Nantes. Si tratterebbe di un volontario di 39 anni che il giorno prima dell’incendio era stato incaricato di chiudere la porta … L'articolo Rogo alla cattedrale di Nantes: fermato un volontario 39enne proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

I vescovi francesi hanno definito il rogo come una "ferita per tutti i cattolici". Dopo l’incendio di Notre-Dame di Parigi nell’aprile 2019 e quello di questa stessa cattedrale di Nantes nel 1972, non ...Paura e apprensione a seguito dell’incendio che ha colpito la cattedrale di Nantes, in Francia, nella giornata di oggi. Le fiamme sono state domate dopo che inizialmente sembrava trattarsi di un rogo ...