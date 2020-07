Roberto Speranza: "Lavoro a piano investimenti per la sanità, il Mes è un'occasione" (Di domenica 19 luglio 2020) “L’Italia è fuori dalla tempesta ma non è ancora in un porto sicuro e dovremo abituarci a convivere con nuovi focolai costantemente controllati dalle Asl. Lo stato di emergenza fino a dicembre? Decideremo con il Parlamento”. A dirlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza, in una intervista a Messaggero e Mattino.Sulla situazione in Italia spiega: “Non ci sono più gli elementi di pressione dei mesi scorsi ma non significa essere al riparo. Servono cautela e prudenza per evitare di vanificare il Lavoro fatto in questi mesi per piegare la curva dei contagi”.“Nel lockdown - prosegue - i cittadini sono stati esemplari ma guai a pensare che la battaglia sia già vinta e il Covid sia solo un ricordo del passato. Il ... Leggi su huffingtonpost

