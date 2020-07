Rita sorella Paolo Borsellino: il rapporto viscerale con il fratello (Di domenica 19 luglio 2020) Rita Borsellino è la sorella del magistrato Paolo Borsellino vittima di cosa nostra nel 1992. I due avevano un rapporto indissolubile per questo lei ha portato avanti gli ideali in cui credeva il fratello Fonte Instagram – @peppino impastato cinisiRita Borsellino è sicuramente meno nota del fratello Paolo Borsellino, ma anche lei si battuta per debellare la mafia. Una causa che ha sposato fino all’ultimo dei suoi giorni (15 agosto 2018), arrivando anche al Parlamento Europeo nel 2009 e rimanendoci fino al 2014. Andando a ritroso Rita è nata a Palermo il 2 giugno 1945 da Diego Borsellino e Maria ... Leggi su chenews

Nella sua casa di Sestu c'è una cartolina che raffigura il Lago di Garda, sul retro una frase scherzosa scritta durante una vacanza che in poche ore si è trasformata in incubo. «Non l'ho mai spedita.

Nel ventottesimo anniversario della strage di via D'Amelio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda il giudice ucciso con la sua scorta: «Il 19 luglio del 1992 una terribile esplosion ...

