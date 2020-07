Risultati Serie A, 34ª giornata: la Roma pareggia [FOTO e CLASSIFICA] (Di domenica 19 luglio 2020) Risultati Serie A – Si riparte. Di nuovo, per l’ennesima volta. I ritmi frenetici del calcio post Covid mettono di fronte a tutti la 34ª giornata del massimo campionato italiano. Due settimane alla fine e poi i verdetti saranno definitivi. Nel primo match impresa del Verona che ha strappato un punto all’Atalanta, finisce 1-1. Stesso risultato in Cagliari-Sassuolo. Tutto facile per il Milan, la squadra di Stefano Pioli ha superato senza grossi problemi il Bologna, 5-1 il risultato finale. Piatto ricco quello della domenica. Successo in rimonta della Sampdoria contro il Parma, finisce 2-3. Vittorie al FOTOfinish per Napoli e Brescia, tre punti pesanti per il Genoa nel match contro il Lecce. La Fiorentina batte il Torino. A chiudere è il Monday Night tra Juventus e Lazio. Di seguito il ... Leggi su calcioweb.eu

SkySport : Primo verdetto del campionato: tutti i risultati e la classifica - tifosipalermoit : Giornata importante quella che si sta ancora disputando in serie A. Alcuni risultati potrebbero coinvolgere anche… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Serie A: risultati La Spal perde a Brescia e retrocede nel campionato di Serie B - sportli26181512 : Serie A, Serie A, i risultati del pomeriggio: vincono Napoli, Genoa, Brescia e Fiorentina: Sono terminati da poco i… - Calcio_Casteddu : #LegaSerieA, risultati importanti nelle gare della trentacinquesima giornata, giocate stasera -