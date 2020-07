Risultati Liga 38ª giornata – Impresa del Granada, è Europa League da neopromossa. Retrocede il Leganes [FOTO] (Di domenica 19 luglio 2020) Risultati Liga – Si è chiusa la stagione 2019/2020 della Liga spagnola. Il Real Madrid si era laureato già campione nella scorsa giornata. Decisi anche i piazzamenti in Champions. Mancavano all’appello alcuni verdetti molto importanti. Il Barcellona vince facile ad Alaves, successi interni anche per Valladolid e Villarreal, con entrambe le squadre che avevano già raggiunto gli obiettivi. In serata si decideva tutto il resto. Pari dell’Atletico Madrid contro la Real Sociedad, che si qualifica comunque all’Europa League. Incredibile la qualificazione del Granada ai preliminari di Europa League da neopromossa. Resta escluso dalle coppe il Getafe, prossima avversaria ... Leggi su calcioweb.eu

Siviglia Valencia 0-0: primo tempo piuttosto bruttino quello del Sanchez Pizjuan. Gli andalusi, certi da tempo del loro posto nella prossima Champions League, hanno fatto ben poco per alzare i ritmi a ...

Il Barça si consola: "manita" all'Alaves. Messi chiude a 25 gol e "conferma" Setien

Dopo il nervosismo e le parole allarmanti di giovedì, subito dopo aver detto addio alla Liga, Messi è tornato a dirigere l'orchestra come d'abitudine. L'ultimo, piccolo obiettivo rimasto era consolida ...

