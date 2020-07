Risultati 34ª giornata Serie A – Napoli ok in extremis, il Brescia stende la Spal e la condanna alla B: bene Fiorentina e Genoa (Di domenica 19 luglio 2020) Spettacolo e colpi di scena nelle gare del 34° turno, una giornata caratterizzata da molti gol e numerose emozioni in tutte le gare. Domenica che parte con la vittoria in rimonta della Sampdoria, che stende 2-3 il Parma dopo essere andata sotto di due gol. Emilio Andreoli/Getty ImagesSuccesso casalingo invece per il Brescia, che supera di misura la Spal con la doppietta di Zmrhal,condannando i ferraresi aritmeticamente alla B. Il Napoli si salva in extremis nella sfida con l’Udinese, i bianconeri vanno avanti con De Paul nel primo tempo prima di essere raggiunti da Milik. Oltre il novantesimo arriva poi il sigillo di Politano, che regala i tre punti agli azzurri. Vince in casa la Fiorentina, che stende ... Leggi su sportfair

