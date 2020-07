Riforma Pensioni 2020 e recovery fund ultime novità: le richieste dell’Olanda (Di domenica 19 luglio 2020) Sono ore di confronto e tensione tra l’Italia e gli altri paesi dell’EU per approvare il recovery fund. I Paesi frugali, con in testa l’Olanda chiedono garanzie al nostro paese, e tra le richieste rientra anche la Riforma delle Pensioni. Vediamo allora cosa ha detto il ministro Rutte e le considerazioni su questo arrivate da Cesare Damiano del PD, ma anche da Vittorio Feltri. ultime novità Riforma Pensioni: le richieste di Rutte e le parole di Cesare Damiano Mark Rutte ha spiegato nella giornata di ieri che si dovrà valutare ogni singolo programma di riforme di ogni stato per decidere chi potrà accedere alle risorse, ed un punto importante è sicuramente la Riforma ... Leggi su pensionipertutti

GiuseppeBrandon : RIFORMA PIU' DURA RISPETTO AL PASSATO ? NON STAREMO A GUARDARE ! «Pensioni, conti falsi per fare la Fornero bis» - MassimoFranchi : Masochismo Dare ragione a chi lucra sul sistema fiscale (#Olanda) citando un unico tema (pensioni) con dati vecchi… - Nicodemo831 : @CarloCalenda Il dramma vero è che la ricetta giusta per l'Italia sia stata data da PM olandese: riforma delle pens… - francabg1 : RT @giandoserrao: - Contrasto a evasione, corruzione, lavoro sommerso - riforma delle pensioni e del lavoro -riduzione tempi giustizia -… - stebaraz : @passeg @NicoMele99 @mattiafeltri Perchè effettivamente nel mezzo di una pandemia mondiale con effetti socio-econom… -