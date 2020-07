Rifiuti elettronici per 75 milioni di tonnellate entro il 2030 (Di domenica 19 luglio 2020) Rifiuti elettronici in numeri Un record di 53,6 milioni di tonnellate composto da tastiere, computer e altro ancora è lo scarto del solo il 2019. Secondo un nuovo rapporto, l’aumento globale dei Rifiuti elettronici, come smartphone e laptop, è in rapida crescita.La pesante pila di elettronica di scarto del pianeta sta diventando molto più pesante, … Leggi su periodicodaily

beppe_grillo : Il modo in cui produciamo, consumiamo e smaltiamo dispositivi elettronici è da tempo insostenibile. Abbiamo assolut… - PolicyMaker_mag : Ogni anno le Nazioni Unite pubblicano un report che fornisce una panoramica sulla produzione mondiale di rifiuti el… - PolicyMaker_mag : Ogni anno le Nazioni Unite pubblicano un report che fornisce una panoramica sulla produzione mondiale di rifiuti el… - Informa_re : #InformaTips ??? Nel 2019 sono state prodotte 53,6 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici. Nel 2030 si potreb… - Quaro75 : Beh diciamola tutta: anche la UE stava pensando ad una direttiva del genere, in modo da limitare i rifiuti elettron… -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti elettronici L'inarrestabile produzione di rifiuti elettronici: mai così tanti come nel 2019 Policymakermag La Settimana del Blog #119

Ecco il suo ultimo articolo, buona lettura. I dati del report delle nazioni unite sui rifiuti elettronici sono scioccanti. 53,6 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici sono stati generati in ...

Rifiuti all’ingresso del campo sportivo, bisogna intervenire

SAN MARTINO DI VENEZZE (Rovigo) - Graziano Barbierato e Pier Luigi Ferro, rispettivamente consigliere comunale e responsabile del circolo di Fratelli d’Italia di San Martino di Venezze, vogliono farsi ...

Ecco il suo ultimo articolo, buona lettura. I dati del report delle nazioni unite sui rifiuti elettronici sono scioccanti. 53,6 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici sono stati generati in ...SAN MARTINO DI VENEZZE (Rovigo) - Graziano Barbierato e Pier Luigi Ferro, rispettivamente consigliere comunale e responsabile del circolo di Fratelli d’Italia di San Martino di Venezze, vogliono farsi ...