Ricordare Paolo Borsellino ieri, oggi, sempre (Di domenica 19 luglio 2020) Ci son diversi modi di far memoria. Uno dei più diffusi certamente è quello di subirla, la memoria, in quanto convenzione, uso collettivo cui sottrarsi è difficile, perché richiederebbe un motivo, una ragione, insomma un perché, e dunque si ricorda meccanicamente, passivamente, senza trasporto, senza adesione, ma sol perché “così fanno tutti”. È inutile dire che è il modo peggiore di Ricordare. Poi c’è la memoria che ti accompagna in tutti i momenti del tuo vivere, divenendo quasi oppressiva perché totalizzante, avendo l’effetto di irrigidirti, di cristallizzarti nel ricordo, impedendoti di riconoscere ed accettare il fluire della vita, il trattenersi della memoria senza bloccare il divenire delle emozioni, dei sentimenti, delle esperienze. Infine c’è la ... Leggi su ilblogdellestelle

