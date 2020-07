Riapertura Istituti Scolastici, La Situazione Della Toscana (Di domenica 19 luglio 2020) Tutte le Regioni si sono attivate per garantire un rientro a scuola in sicurezza. La Situazione Della Toscana in merito alla Riapertura degli Istituti sembra positiva. In Toscana, infatti, molti Istituti Scolastici non saranno sottoposti a interventi eccessivi. Secondo una stima il 65% delle aule non avrà bisogno di operazioni di adeguamento. “La Situazione è sotto controllo. Ma è importante che il Ministero metta a disposizione con urgenza e con modalità e numeri certi l’organico necessario, sia quello docente sia quello Ata, in modo che le istituzioni scolastiche possano iniziare a mettere in pratica quelle soluzioni organizzative che hanno già ipotizzato laddove sarà ... Leggi su youreduaction

msgelmini : Dalla Fondazione Agnelli una bella iniziativa, un aiuto concreto per supportare i #presidi e gli istituti scolastic… - Primonumero : Riapertura scuola a settembre, i timori dei sindacati: “Responsabilità scaricate sugli Istituti”… - markone69 : RT @msgelmini: Dalla Fondazione Agnelli una bella iniziativa, un aiuto concreto per supportare i #presidi e gli istituti scolastici in vist… - gm_digiuda : RT @msgelmini: Dalla Fondazione Agnelli una bella iniziativa, un aiuto concreto per supportare i #presidi e gli istituti scolastici in vist… - AGavosto : RT @msgelmini: Dalla Fondazione Agnelli una bella iniziativa, un aiuto concreto per supportare i #presidi e gli istituti scolastici in vist… -