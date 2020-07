Respirare, muoversi, commuoversi: il mio addio a Francesco Padrini, pioniere della bioenergetica (Di domenica 19 luglio 2020) Uno strazio. Due parole per un stato d’animo che esplora l’abisso della perdita. Le note dell’Ave Maria in caldeo, la lingua dalla quale discendono l’aramaico e l’ebraico, quella parlata da Gesù e dagli apostoli, riempiono la chiesa di Sant’Ambrogio, già gremitissima per l’ultimo addio a Francesco Padrini, esploratore delle energie emotive. Un pioniere della scienza naturale della bioenergetica quando in Italia ancora non si sapeva cosa fosse. Prima di leggere questo post vorrei suggerirvi di applicare la sua stessa metodologia: un grande respiro profondo, rilassatevi e aprite la mente. Tre piccoli step da mettere in pratica in ogni momento (non solo di stress) per abbattere la corazza delle nostre ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteodd_de : @marioadinolfi Ma vorrei ti ci trovassi te in quella situazione, impossibilitato nell’esprimersi e nel muoversi in… - Reddo_it : E via, arrivato il venerdì sera, temperatura buona senza troppa umidità il fine settimana davanti per ricaricare le… - oscarvalle1984 : RT @AzzoJacopo: Dybala ha perso una valanga di palloni spalle alla porta (come nel gol), c'era sempre qualcuno dell'Atalanta che accorciava… - Dibbello : RT @AzzoJacopo: Dybala ha perso una valanga di palloni spalle alla porta (come nel gol), c'era sempre qualcuno dell'Atalanta che accorciava… - Alessandro_Ill : RT @AzzoJacopo: Dybala ha perso una valanga di palloni spalle alla porta (come nel gol), c'era sempre qualcuno dell'Atalanta che accorciava… -

Ultime Notizie dalla rete : Respirare muoversi George Floyd disse 20 volte “non respiro”. L’agente Chauvin: “Allora smettila di urlare” Il Riformista Cargo bike e treni elettrici per la consegna merci: il coronavirus sta cambiando (in meglio) la logistica

Ma in questa tragedia un po’ la Terra ha respirato: a maggio un crollo del 17% delle emissioni , indotto dalla quarantena forzata, ha reso evidente come ove l’uomo si ferma, il Pianeta torna a vivere.

Affronte: muoversi elettrico

Nel pieno di un’emergenza ambientale senza precedenti, affiancata e rafforzata dalla crisi climatica e da un consumo di ...

Ma in questa tragedia un po’ la Terra ha respirato: a maggio un crollo del 17% delle emissioni , indotto dalla quarantena forzata, ha reso evidente come ove l’uomo si ferma, il Pianeta torna a vivere.Nel pieno di un’emergenza ambientale senza precedenti, affiancata e rafforzata dalla crisi climatica e da un consumo di ...