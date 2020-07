Relazione Pericolosa il film Netflix su uno stalker conquista la Top Ten (Di domenica 19 luglio 2020) Relazione Pericolosa – Fatal Affair su Netflix il film su uno stalker vola tra i titoli preferiti. Trama e trailer Relazione Pericolosa è il film Netflix con Nia Long, Omar Epps e Stephen Bishop che sta conquistando il pubblico italiano ritrovandosi subito dopo il suo rilascio tra i titoli più popolari della piattaforma (scopri qui la Top Ten) confermando la passione per i thriller con componenti più o meno velatamente sessuali. Girato per lo più in California a Los Angeles il film è diretto da Peter Sullivan che ha realizzato la sceneggiatura insieme a Rasheeda Garner. Il film è stato rilasciato in tutto il mondo il 16 luglio su ... Leggi su dituttounpop

