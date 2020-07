Regione Italiana a rischio Lockdown: “pronti a chiudere tutto” (Di domenica 19 luglio 2020) Sono diciassette i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Di questi, dieci sono d'importazione e hanno un link con l'estero. I numeri sono ancora bassi, ma l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato si è detto pronto a chiudere se la situazione dovesse peggiorare: "Rivolgo un appello all'utilizzo della mascherina o si dovrà richiudere. Non possiamo tornare indietro e disperdere gli sforzi fatti fin qui. Dobbiamo usare la mascherina o rischiamo nuovi casi come in Catalogna". Rieti, che per dieci giorni è stata Covid Free, ha di nuovo un caso di coronavirus: si tratta di un uomo proveniente dal Pakistan risultato positivo dopo un accesso al pronto soccorso. Sono quattro i casi totali nelle province, di cui tre nella Asl di Frosinone: si tratta di un uomo andato al pronto soccorso di Sora, e ... Leggi su howtodofor

Ultime Notizie dalla rete : Regione Italiana Educamp del Coni: la Liguria tocca quota 40, prima regione italiana IVG.it Appello. «Fondi alle paritarie, fare presto». Settanta scuole hanno già chiuso

L’ex-sottosegretario all’Istruzione, Gabriele Toccafondi, ha scritto alla ministra Lucia Azzolina, sollecitandola a vigilare sull’effettiva e celere messa a disposizione di queste risorse «Il 14 sette ...

SALERNITANA: esposto uno striscione allo stadio Arechi

Siamo terra ribelle e venderemo cara la pelle", un messaggio anche al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che pare abbia ufficialmente rinviato a settembre- forse- la riapertura degli stadi anche ...

