Recovery Fund, Tria: “Frugali veri sovranisti ma Italia fornisce loro alibi” (Di domenica 19 luglio 2020) “L’Olanda in questi negoziati ha la consuetudine di indicare il caso Italiano, il caso dell’Italia che non è affidabile, per contrastare nei fatti il processo di integrazione. Ho sempre pensato che questi Paesi, contrari all’integrazione, siano i veri sovranisti. Se poi qualcuno in Italia dice che useremo il Recovery Fund per abbassare le tasse non fa altro che fornire loro pretesti perfetti”. È quanto afferma l’ex ministro dell’Economia del governo M5s-Lega Giovanni Tria, commentando i negoziati in corso, in un’intervista ad Avvenire. Per Tria al centro della questione vi è “il contrasto tradizionale che vede l’Olanda e altri Paesi fermi ... Leggi su quifinanza

