Recovery fund, terzo giorno di trattative. Merkel: “E’ quello decisivo”. Conte contro ipotesi veto di uno Stato evoca la Corte di giustizia Ue (Di domenica 19 luglio 2020) terzo giorno di trattative al vertice Ue su Recovery fund e bilancio Ue: dopo gli scontri “durissimi” delle scorse ore, per dirla con le parole dello stesso premier Giuseppe Conte, si riaprono i negoziati. “Oggi è sicuramente il giorno decisivo” per avere un esito, ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel arrivando al consiglio Ue. “Finora abbiamo lavorato nel modo corretto su vari temi tra cui le dimensioni del fondo, il tipo di gestione e anche il nodo dello Stato di diritto”. L’inizio della plenaria è previsto per le 12 e poco prima c’è Stato un incontro ristretto tra il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, la ... Leggi su ilfattoquotidiano

