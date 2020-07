Recovery Fund, terzo giorno di negoziato. Merkel: «Potrebbe non esserci un accordo». Orbán: «Rutte mi odia» (Di domenica 19 luglio 2020) Il Consiglio europeo straordinario che deve decidere del Recovery Fund e del bilancio Ue 2021-2027 è stato prolungato a domenica, dopo che due giorni il negoziato è rimasto fermo per le richieste dell’Olanda e dei paesi nordici Leggi su corriere

Roma, 19 lug. (askanews) - Lo Stato di diritto una questione rilevante sull quale non bisogna scendere a "compromessi deludenti". Lo ha affermato il premier dell'Austria, Sebastian Kurz, che in un pun ...Se è lecito avere in antipatia una parola, nel caso specifico un aggettivo, confesso l’esistenza di una vecchia ruggine fra chi scrive e “semplicistico”. Semplicistica è definita una soluzione facile ...