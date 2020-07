Recovery fund: Rutte non arretra. La Merkel non è Adenauer. Italia: rischio mani vuote o condizioni pesanti (Di domenica 19 luglio 2020) Si sono visti a colazione, di prima mattina, la Merkel, Macron, Ursula von der Leyen e perfino il riottoso Rutte. Tutti possibilisti. Ma sicuri di nulla. E Giuseppe Conte? A meditare sul rischio di tornare a Roma a mani vuote, oppure con pesi enormi per figli, nipoti e pronipoti degli Italiani Leggi su firenzepost

borghi_claudio : Ovviamente voi sapete che questo vertice #Euco non ha nessun significato. Il recovery fund era una schifezza prima… - borghi_claudio : Prove tecniche di ritirata e di supposta 'Massì, sto recovery fund tutto sommato è una schifezza... molto meglio… - Rinaldi_euro : Che strano!!! Giuseppe Conte al vertice Ue sul Recovery Fund: 'Stallo più complicato del previsto' | L'HuffPost - MarcoN17023399 : RT @Bolpet: @martinilui @borghi_claudio Che stupidaggine! C'è una parte d'Italia che non vuole i soldi del recovery fund perché sono nuove… - medeadicyta : RT @PaoloMaddalenaA: l’Italia non deve far ricorso a nessun tipo di prestiti stranieri o europei, ma, nella situazione di recessione in cui… -