Recovery fund, per l’Italia si mette male. Conte alza la voce, ‘Ue sotto ricatto’ (Di domenica 19 luglio 2020) La trattativa per il Recovery fund lontana da una soluzione. I leader europei fanno gli straordinari. L’ambizioso piano dell’Italia di portare a casa il Next Generation Eu così come proposto dalla von der Leyen, con tanto di Recovery fund formato maxi, si scontra con la dura realtà ipotizzata nelle scorse settimane. L’Olanda, che guida i Paesi frugali, non retrocede e di fatto chiede due cose: meno soldi e più controlli. Magari anche alla luce di una certa sfiducia nei confronti dell’Italia. Nuova fumata nera al Consiglio europeo Morale della favola, anche la seconda giornata di lavori del Consiglio europeo si conclude con una fumata nera che inizia a preoccupare. Soprattutto perché in molti non vedono neanche le condizioni per arrivare ad un’intesa ... Leggi su newsmondo

