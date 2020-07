Recovery fund, Italia pronta ad accordo senza Olanda, Merkel: 'Posizioni molto diverse' (Di domenica 19 luglio 2020) Terzo round a sul: ' È ancora possibile' che non vi sia 'nessun accordo' al vertice europeo. Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel arrivando al summit. 'C'è molta buona volontà ma anche ... Leggi su leggo

borghi_claudio : Ovviamente voi sapete che questo vertice #Euco non ha nessun significato. Il recovery fund era una schifezza prima… - borghi_claudio : Prove tecniche di ritirata e di supposta 'Massì, sto recovery fund tutto sommato è una schifezza... molto meglio… - Rinaldi_euro : Che strano!!! Giuseppe Conte al vertice Ue sul Recovery Fund: 'Stallo più complicato del previsto' | L'HuffPost - Presidium__ : RT @PaoloMaddalenaA: l’Italia non deve far ricorso a nessun tipo di prestiti stranieri o europei, ma, nella situazione di recessione in cui… - ALisimberti : RT @CCFCattaneo: I cosiddetti soldi europei SONO SOLDI NOSTRI. E' ASSURDO E CRIMINALE che noi dobbiamo avere il permesso di qualcuno per sp… -