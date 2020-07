Recovery Fund, il vertice del sogno europeo è diventato un incubo: l’ultimo giorno per evitare il flop sugli aiuti (Di domenica 19 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (18 luglio)Quando il 27 maggio Francia, Germania e Commissione europea proposero un fondo per il rilancio europeo, dopo l’emergenza sanitaria del Coronavirus, si era parlato di una svolta per l’Europa, dopo neanche due mesi quel momento di concordia e dichiarazioni solenni è ufficialmente un lontano ricordo. Il summit ricomincia oggi a mezzogiorno, ma con un’atmosfera completamente diversa. In teoria non sarebbe un dramma, i vertici sul budget europeo sono sempre stati difficili e più lunghi del previsto, ma stavolta il capitale politico investito su questo appuntamento era di gran lunga superiore alla media: vale per la Cancelliera tedesca Angela Merkel, per il Presidente francese Emmanuel Macron, per la Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen e, ... Leggi su open.online

