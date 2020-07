Recovery Fund, i leader ottimisti sull’accordo. La partita finale sulla cifra degli aiuti (Di lunedì 20 luglio 2020) I negoziati al Consiglio europeo straordinario che deve decidere sul Recovery Fund e sul bilancio Ue 2021-2027. Italia e Olanda trattano da sole sul meccanismo del «freno», ossia del controllo dell’attuazione delle riforme per avere i soldi, al centro dello scontro Leggi su corriere

L’incontro al Consiglio d’Europa, che doveva approvare i termini del Recovery Fund per affrontare la crisi generata dal Coronavirus, non ha ancora raggiunto l’accordo. In ballo c’è una pioggia di mili ...I Verdi alleati di governo stanno provando ad ammorbidire il premier ma evidentemente, oltre alle convinzioni personali, giocano anche convenienze elettorali. Esattamente il contrario di quel che si p ...