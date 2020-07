Recovery fund: bracco di ferro Italia-Olanda. Consiglio Ue rinviato alle 12 di oggi 19 luglio. Rischio fallimento (Di domenica 19 luglio 2020) I leader si riuniranno di nuovo domenica a mezzogiorno. Lo scrive il portavoce di Charles Michel su Twitter. Il premier Giuseppe Conte è, come si dice a Firenze, fra l'uscio e il muro: rischia di tornare a mani vuote e di farsi un autogol enorme. Ma anche per l'Europa il braccio di ferro con i frugali del Nord, e la loro vittoria, sarebbe un disastro. Gli euroscettici vincerebbero una grande partita e potrebbero saltare equilibri capaci di esporre i Paesi dell'Unione a contraccolpi mondiali imprevedibili Leggi su firenzepost

borghi_claudio : Ovviamente voi sapete che questo vertice #Euco non ha nessun significato. Il recovery fund era una schifezza prima… - borghi_claudio : Prove tecniche di ritirata e di supposta 'Massì, sto recovery fund tutto sommato è una schifezza... molto meglio… - luigidimaio : A Bruxelles in queste ore si sta giocando una partita importantissima. Si decide il futuro dell’Italia e di tutta l… - melo_1970 : RT @ADeborahF: Conte non ci sta a dimezzare il Recovery fund come vorrebbe Rutte e ribatte contro i paradisi fiscali #Orgoglio5Stelle htt… - sotirias : RT @ToniSonia: Il braccio di ferro sul Recovery Fund può costare caro ai falchi Ue. Se Roma blocca il bilancio, i Paesi del Nord perdono 6,… -