Recovery Fund, arriva la controproposta dei “frugali”: meno soldi a fondo perduto (Di domenica 19 luglio 2020) Si continua a trattare, senza soluzione di continuità. Il vertice europeo in corso di svolgimento all’Europa Building di Bruxelles sembra non voler terminare mai e si fa sempre più concreta l’ipotesi che, alla fine, si chiuda tutto senza trovare un accordo definitivo. Un esito che tutti vorrebbero scongiurare, ma che la stessa Angela Merkel sembra non poter escludere con certezza. Nel frattempo, gli sherpa delle varie “fazioni” in campo continuano a trattare, cercando di smussare gli angoli e trovare un compromesso che vada bene sia ai “frugali” sia ai Paesi del Sud. Così, la sessione plenaria inizialmente prevista per le 12 è stata prima rinviata al pomeriggio e poi posticipata senza orario di convocazione. Dopo la proposta di ieri di revisione del Recovery Fund fatta pervenire da Italia, ... Leggi su quifinanza

