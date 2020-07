Recensione Cursed: la rilettura del ciclo arturiano di Netflix (Di domenica 19 luglio 2020) Cursed, nuova serie fantasy di Netflix, ci porta a vivere il viaggio di Nimue, che, come scoprirete in questa Recensione, vive di alti e bassi TITOLO ORIGINALE: Cursed. GENERE: Fantasy, azione. NAZIONE: Stati Uniti d’America. REGIA: Zetna Fuentes, Daniel Nettheim, Jon East, Sarah O’Gorman. CAST: Katherine Langford, Devon Terrell, Gustaf Skarsgård, Daniel Sharman, Sebastian Armesto, Lily Newmark, Shalom Brune-Franklin, Peter Mullan. DURATA: 60 min (10 episodi). DISTRIBUTORE: Netflix. USCITA: 17 luglio 2020. Tratta dal romanzo illustrato di Tom Wheeler e Frank Miller, Cursed era sicuramente tra le uscite più attese di questo mese. Netflix, dopo il successo di The Witcher, punta nuovamente sul fantasy, con questa nuova serie che vede protagonista ... Leggi su tuttotek

infoitcultura : Cursed: recensione della nuova serie fantasy di Netflix - infoitcultura : Cursed, la RECENSIONE SPOILER FREE della serie originale sul ciclo bretone - tuttoteKit : Recensione #Cursed: la rilettura del ciclo ... #DanielNettheim #DanielSharman #DevonTerrell #FrankMiller… - infoitcultura : Cursed - Netflix recensione: Ecco cosa è successo nel finale della serie! - infoitcultura : Cursed – Recensione della nuova serie TV targata Netflix -