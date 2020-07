Real Madrid, Hazard: "Questa è stata la peggior stagione della mia carriera" (Di domenica 19 luglio 2020) Madrid - "La vittoria della Liga? Sono contento per il trionfo collettivo, ma ho avuto la peggior stagione della mia carriera. Il mio primo anno qui è stato sicuramente negativo" . Sono le parole di ... Leggi su corrieredellosport

"Se è da Milan? Non posso dirlo, non ha ancora firmato. Ma non è per caso se è andato al Real Madrid. Jovic deve concentrarsi solo sul calcio, perché è forte davvero", ha dichiarato in maniera ...Anche perché il bosniaco ha mantenuto ottime relazioni con il club presieduto da Andrea Agnelli: è vero che quando la trattativa sembrava in stallo è stato lo stesso giocatore a spingere per andare ...