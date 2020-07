Real Madrid, Hazard: “Questa è stata la mia peggior stagione” (Di domenica 19 luglio 2020) “Il mio primo anno è andato male. Abbiamo vinto il titolo, ma a livello individuale ho vissuto la stagione peggiore della mia carriera. Zidane? Come giocatore è stato il migliore, come allenatore non c’è bisogno di descriverlo“. Queste le dichiarazioni ai microfoni di Franceinfo di Eden Hazard, punta di diamante del calciomercato estivo del Real Madrid. Qualche infortunio di troppo ha impedito all’ex Chelsea di rendersi protagonista in una stagione che ha visto i blancos trionfare in Liga con una giornata di anticipo. Per Hazard sedici presenze e un solo gol in campionato. Leggi su sportface

Il Milan, però, non è andato fin qui oltre alla richiesta di un prestito biennale con obbligo di riscatto, offerta che, anche per questioni di bilancio, a Madrid tendono a non gradire. Insomma, il ...

Si continua a navigare in acque agitatissime in casa Barcellona, tanto da rischiare un ammutinamento da parte dei giocatori. Questo è forse il momento peggiore dell'ultimo decennio per i catalani, mai ...

