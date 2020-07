Real Madrid, Hazard: “La peggiore stagione della mia carriera. Zidane il migliore. Sugli obbiettivi stagionali…” (Di domenica 19 luglio 2020) La parola a Eden Hazard.Il talento del Real Madrid campione di Spagna, arrivato la scorsa estate, ha fatto fatica ad imporsi nel gioco dei blancos. E proprio l'ex Chelsea, intervenuto a FranceInfo non ha usato mezzi termini: "Quest'anno abbiamo vinto questo titolo. Lo abbiamo fatto come collettivo. Ma a livello individuale, ho sicuramente avuto la peggior stagione della mia carriera". Il fuoriclasse belga ha inoltre dtto la sua sul tecnico Zinedine Zidane: "Sappiamo tutti che Zidane è un giocatore, ed era il migliore. Come allenatore, non abbiamo nemmeno più bisogno di descriverlo. ha dimostrato, in pochi anni, di essere già uno dei migliori allenatori. È una persona semplice che sa ... Leggi su mediagol

