Real Madrid, Florentino Perez a sorpresa: “Zidane? Magari dopo la Champions se ne va…” (Di domenica 19 luglio 2020) C'è un'aria particolare in casa Real Madrid. dopo la vittoria della Liga si pensa anche al futuro. Prima la Champions League di agosto e poi... al destino di Zinedine Zidane. Non sono passate inosservate le parole del tecnico riguardo a quella che sarà la sua scelta al termine della stagione. Ad aumentare l'incertezza, anche le dichiarazioni del patron Florentino Perez.Florentino Perez: il futuro di Zidane dopo la Championscaption id="attachment 993031" align="alignnone" width="771" Florentino Perez (getty images)/captionPoche parole, ma in grado di far esplodere una vera e propria bomba: Florentino Perez, presidente del ... Leggi su itasportpress

