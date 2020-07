"Real Madrid, Bale rifiuta la convocazione di Zidane" (Di domenica 19 luglio 2020) Madrid, SPAGNA, - Il Real Madrid è riuscito a vincere la Liga battendo la concorrenza del Barcellona ma ci sono anche dei lati negativi nella stagione dei Blancos. Uno di questi è Gareth Bale . Il ... Leggi su corrieredellosport

Eurosport_IT : IL REAL MADRID È CAMPIONE DI SPAGNA!???? Col Villarreal serviva la vittoria, che è arrivata puntuale a firma Benzema… - SkySport : ULTIM'ORA IL REAL MADRID È CAMPIONE DI SPAGNA 34^ LIGA PER I BLANCOS - GoalItalia : Real Madrid 92 titoli ?? Barcellona 91 titoli ?? Il sorpasso è compiuto ?? - SimoneAvsim : Se #Zidane dovesse liberarsi dal Real Madrid, la #Juventus dovrebbe esonerare #Sarri per prenderlo? Video completo… - MeeryGam : Chillo Real Madrid !!! Kaakdiakahakjsjsjaja jajdjsjsisjwjajjajq no piedooo !!! -