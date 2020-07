Real campione, ma Hazard ammette: “La stagione peggiore della mia carriera” (Di domenica 19 luglio 2020) A Madrid è festa grande per i tifosi del Real Madrid. I Blancos trionfano nella Liga, conquistando per la trentaquattresima volta il massimo titolo nazionale battendo il Barcellona. Un successo importante che interrompe un digiuno lungo tre stagioni. Tuttavia in casa Real non tutti sono davvero felici.caption id="attachment 846531" align="alignnone" width="1024" Getty Images/captionDELUSOE' sicuramente il caso di Eden Hazard. Il fuoriclasse belga ha vissuto una stagione fatta di pochi alti e tantissimi bassi. Per questo motivo il giocatore arrivato dal Chelsea non ha esitato a definire la sua annata al di sotto delle aspettative ai microfoni di Franceinfo: "Il mio primo anno è andato male. Abbiamo vinto il titolo, ma a livello individuale ho vissuto la stagione peggiore ... Leggi su itasportpress

