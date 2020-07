Rai, epurazioni grilline al Tg1. Il direttore Carboni fa fuori Maria Rosaria Gianni (Di domenica 19 luglio 2020) Diventa un caso politico l’epurazione al Tg1 del caporedattore Cultura, Maria Rosaria Gianni. “Senza tanti complimenti e con una comunicazione dell’ufficio personale, il direttore Carboni manda in ferie forzate Maria Rosaria Gianni, da anni alla guida della cultura della rete ammiraglia. Una scelta incomprensibile che di fatto anticipa di un anno la pensione alla stimata collega. Ledendone in modo del tutto immeritato l’immagine. E lascia senza una figura di riferimento stabile la Cultura del Tg1. Chiediamo che il direttore Carboni, yes man della Casaleggio Associati, dia delle spiegazioni su una decisione che non sembra di certo seguire logiche di interesse per la rete che dirige”. ... Leggi su secoloditalia

