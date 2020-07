"Ragazzi vestiti come in Arancia Meccanica sputano sui citofoni". Timore covid a Trastevere (Di domenica 19 luglio 2020) Vestono tutti uguali, “come in Arancia Meccanica”. sputano su maniglie e citofoni, “nella speranza di attaccarti il covid”. Nel quartiere Trastevere di Roma, gli abitanti non possono più aprire tranquilli la porta di casa propria. Bande violente di Ragazzi li intimoriscono, praticando, tra l’altro, la “gara dello sputo”. Lo denuncia al Corriere della sera Fiorenza Cipollone, donna di spettacolo e di mondo, costumista in tante produzioni Rai e film.“Questi Ragazzi sono energumeni, non riusciamo a fermarli. Le abbiamo provate tutte, con denunce a ripetizione. Ma ci vorrebbe la Wehrmacht.Sono terrorizzata, barricata in casa...”.Cipollone ha attaccato un nastro di ... Leggi su huffingtonpost

Dalla periferia o anche da fuori Roma arrivano bande di ragazzini vestiti tutti uguali, come in Arancia meccanica, con al polso un pugno di ferro. Ci sono anche ragazzi per bene, certo. L’idiozia non ...

Folli notti a Trastevere, racconto-choc: «Gare di sputo per attaccare il Covid»

Fiorenza Cipollone, costumista per la Rai e il cinema, racconta la paura e il senso di impotenza di fronte alla scorribande di ragazzini che invadono il rione - Fabrizio Peronaci /CorriereTv Racconto ...

Dalla periferia o anche da fuori Roma arrivano bande di ragazzini vestiti tutti uguali, come in Arancia meccanica, con al polso un pugno di ferro. Ci sono anche ragazzi per bene, certo. L'idiozia non ...